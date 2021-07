OM - Mercato : un mini Messi débarque à Marseille, les supporters sont déjà en transe

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lionel Messi (34 ans) passe de paisibles vacances en famille du côté de Miami. L’attaquant argentin, qui vient de soulever la Copa América pour la première fois de sa carrière, n’est sans doute pas au courant que son nom est déjà accolé à celui d’une recrue estivale de l’OM : Cengiz Ünder (24 ans).

Hier, les premiers pas du milieu offensif turc face à Servette au stade Parsemain (3-1) ont fait mouche auprès des supporters marseillais. « À ce niveau de tonicité, Ünder et De la Fuente augurent des fins de matches difficiles pour les défenses de Ligue 1, si Sampaoli les utilise comme armes secondaires et tranchantes », confirme L’Équipe dans son édition du jour.

Ünder a tout appris chez Messi

Un peu plus tôt, le quotidien sportif avait déjà brossé le portrait d’Ünder à ceux qui le connaissaient un peu moins : « Comparé à Paulo Dybala, Ünder est un pur gaucher, véloce, explosif avec son petit gabarit (1,73 m, 63 kg), qui parvient à enchaîner les courses à haute intensité. Aligné en faux pied côté droit le plus souvent, il dispose d'un bon sens du placement, et sait se montrer efficace dans la surface. Son taux d'efficacité était d'ailleurs loué à son arrivée en Serie A. Son coup de rein est très dangereux, et il présente une excellente qualité de dribbles. Il n'est pas non plus avare en efforts défensifs. Admirateur de Lionel Messi, il n'a jamais été taxé d'individualisme dans sa carrière. Son profil explosif le rend cependant sujet aux blessures musculaires. »

« Même dans le 13012, il y a eu des cris sur la feinte d'Ünder »

Les références données par L’Équipe ont pris tous leur sens hier, en seconde période, lorsqu’Ünder a réussi un enchaînement digne de Messi « où tout en feinte de corps, il mettra un défenseur adverse au tapis pour le plus grand bonheur de Youtube », selon Le Phocéen. « Même dans le 13012 il y a eu des cris sur la feinte de Cengiz Under », a même souri notre confrère Romain Canuti. En plus de ces cris, la barre fracassée par la mine du joueur de l’AS Rome résonne encore.

