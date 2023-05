OM - Mercato : un nouveau cador sur Guendouzi, Longoria fixe son prix !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Déjà tout proche de quitter l'Olympique de Marseille cet hiver, Mattéo Guendouzi vit vraisemblablement ses derniers mois sur les bords de la Canebière. En effet, plus le mercato estival approche, plus le milieu de terrain français se rapproche d'un départ. Et l'ancien joueur d'Arsenal ne manque pas de courtisans, surtout outre-Manche.