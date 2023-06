OM - Mercato : un nouveau pari à la Nuno Tavares en défense ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

A l'image de Geoffrey Kondogbia, il est probable que la plupart des recrues marseillaises de cet été 2023 soient estampillées Liga. Le nouvel entraîneur, Marcelino, est espagnol, tout comme le président, Pablo Longoria, et son directeur du football, Javier Ribalta. D'ailleurs, la rumeur de ce soir arrive tout droit de l'autre côté des Pyrénées. Elle concerne un joueur de Valence, où ont œuvré Marcelino et Longoria, C'est d'ailleurs l'entraîneur qui avait validé le recrutement de ce joueur aujourd'hui ciblé par l'OM et qui se nomme Thierry Correia.

Valence a besoin de vendre

Ce latéral droit portugais de 24 ans a été formé au Sporting et recruté par le club Ché en 2019. Dans les origines et le profil, il rappelle Nuno Tavares, qui a été un énorme flop après avoir été tellement prometteur lors des trois premiers mois de la saison 2022-23. Sauf que Correia est beaucoup plus sûr défensivement que son compatriote. Et beaucoup moins inconstant. La Cadena SER, qui a révélé cette information, assure que Valence, qui avait prolongé son joueur jusqu'en 2026 il y a deux ans, serait disposé à le vendre car il a de grosses difficultés financières. Selon Transfermarkt, il en coûtera 8 M€ à l'OM...

La fiche de Thierry Correira

Thierry Correia Rendall 🇵🇹 (24 ans), le défenseur de Valence🇪🇸 est une potentielle piste de l’OM. #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/L1uF62Ekr9 — Malp_13 (@Malp_13) June 28, 2023

Pour résumer Après le flop Nuno Tavares, qui avait aussi brillant lors de ses trois premiers mois que décevant par la suite, l'OM serait tenté par le recrutement d'un autre latéral portugais, Thierry Correia (24 ans). Son club, Valence, serait d'accord pour le vendre.

