OM - Mercato : un nouveau poids lourds vient parasiter le dossier Vidal (Inter)

Lié à vie au Chili pour lui avoir offert la première Copa América de son histoire (en 2015), Jorge Sampaoli est proche de nombreux cadres de la Roja. Dont Arturo Vidal, qu'il aimerait attirer l'OM afin de faciliter la mise en place de son jeu. Le problème, c'est que le milieu de 33 ans coûte cher en salaire, comme l'a expliqué Pablo Longoria. Seulement, l'Inter Milan pourrait le libérer de sa dernière année de contrat à l'intersaison et il n'y aurait plus d'indemnité à verser.

Flamengo a plusieurs avantages

Mais même si l'Olympique de Marseille se décidait à se jeter sur la piste Arturo Vidal, il faut savoir qu'il n'est pas tout seul à le vouloir ! II y a tout d'abord Galatasaray, dont la richesse n'est plus à démontrer, sans parler d'une fiscalité avantageuse. En outre, le Cim Bom est actuellement 2e de son championnat et pourrait retrouver la Champions League la saison prochaine. Un meilleur salaire et la reine des compétitions : ça fait deux bons points pour les Turcs !

Mais Flamengo est également sur les rangs. Désormais en mesure d'offrir des salaires européens à ses meilleurs joueurs, le club le plus populaire du Brésil a remporté la Copa Libertadores 2019 et les deux derniers championnats nationaux. Il a en outre l'immense avantage d'être beaucoup plus près géographiquement du Chili que n'importe quel club du Vieux Continent. Là encore, c'est un argument de poids en défaveur de l'OM…