OM - Mercato : un nouveau renfort de taille a signé et s’est déjà mis au travail !

INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

L’OM tient une nouvelle recrue et continue de muscler son organigramme et de s’internationaliser. Cet été, Javier Ribalta et Marco Otero ont déjà été engagés comme directeur du football et directeur technique en charge de la formation. Désormais, La Provence annonce que l’OM a un nouveau directeur des opérations football en la personne d’Yvgeny Koshelev. Passé notamment par le Zénit Saint-Pétersbourg, le dirigeant de 43 ans succède à Louis Vassallucci qui a fait valoir ses droits à la retraite à l’issue du dernier exercice. Toujours d’après le quotidien régional, Koshelev est déjà en poste à l’OM, où il travaillera sous la coupe de son président Pablo Longoria. Le club olympien vient d’enrôler un nouveau directeur des opérations football en la personne d’Yvgeny Koshelev #TeamOM #OM https://t.co/4sJpyNDl9P — La Provence OM (@OMLaProvence) August 30, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur

