OM - Mercato : un nouvel élément pousse Sampaoli vers Marseille (et rapidement)

Petit résumé des épisodes précédents… André Villas-Boas mis à pied le 2 février, l'Olympique de Marseille est depuis dirigée par le directeur du centre de formation, Nasser Larguet. Pablo Longoria s'est mis en quête d'un technicien chevronné et aurait jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli. L'Argentin est intéressé par ce challenge mais souhaite terminer la saison avec l'Atlético Mineiro, avec qui il est sous contrat jusqu'au 31 décembre. Hier, une source brésilienne annonçait qu'une prolongation de Sampaoli avec son club actuel était possible, une autre qu'en réalité, il pourrait débarquer dès la semaine prochaine à Marseille si l'Atlético gagne ce soir, se qualifie pour la Copa Libertadores mais n'est plus en course pour le titre.

L'Atlético cherche un remplaçant à Sampaoli

Que croire ? Qu'a priori, la rumeur d'une arrivée à Marseille est plus près de la réalité que celle d'une prolongation avec l'Atlético Mineiro. En effet, ce samedi, Globo Esporte annonce que le club brésilien est en contacts avancés avec Renato Gaucho pour prendre la suite de Sampaoli. Les dirigeants du club, qui vont récupérer 600.000€ d'indemnité de la part de l'OM, veulent réinvestir une partie de cette enveloppe sur l'ancien attaquant.

L'intérim de Nasser Larguet pourrait donc se terminer demain soir à Bordeaux. Les supporters marseillais espèrent qu'il s'achèvera en apothéose avec une première victoire chez les Girondins depuis 1977…