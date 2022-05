OM - Mercato : un potentiel successeur de Milik s'éloigne de Marseille

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Entre ses rapports toujours tendus avec Jorge Sampaoli et les intérêts d'équipes italiennes ou allemandes, l'avenir d'Arkadiusz Milik semble s'écrire loin de Marseille. Car même s'il bénéficie d'une belle cote de popularité chez les supporters, il n'a pas non plus fait preuve d'une efficacité devant le but susceptible de le rendre intouchable. Un départ semblerait logique, donc.

Le souci, c'est que les joueurs de son calibre ne sont pas légion, et très courtisés. Et même ceux dont la réputation reste à faire ne manquent pas d'offre. Ainsi, l'attaquant uruguayen Martin Satriano, qui réalise un bon prêt à Brest (4 buts en 15 matches), ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, l'Inter Milan réfléchit encore à la possibilité de le conserver en 2022-23 ou de le prêter à nouveau. Auquel cas, le Stade Brestois se positionnerait à nouveau. L'OM a donc des incertitudes et de la concurrence sur ce dossier. Ça fait beaucoup...

En attendant d’en savoir davantage sur les Intéristes Agoumé et Satriano, #Brest s’active d’ores et déjà pour conserver Pierre-Gabriel, qui est actuellement prêté par Mayence. Discussions entre les deux clubs. #Mercato #SB29 — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 17, 2022

Pour résumer Alors que l'avenir d'Arkadiusz Milik à l'OM est des plus incertains, celui de Martin Satriano, qui pourrait succéder au Polonais, l'est tout autant, l'Inter Milan ne sachant pas quoi faire avec lui. Et le Stade Brestois aimerait le récupérer une nouvelle fois.

Raphaël Nouet

Rédacteur