OM - Mercato : un premier couac inattendu surgit pour Longoria, Kamara en sauveur ?

Kevin Strootman se refait la cerise au Genoa. Prêté sans option d’achat au club italien, le milieu néerlandais a retrouvé du temps de jeu dans un rôle de relayeur gauche qui semble lui aller comme un gant. Le Néerlandais enchaîne ainsi les titularisations avec les Rossoblu, qui ont redressé la tête au classement de Serie A après un début de saison compliqué.

Un problème inattendu a surgi avec Strootman. Dans un communiqué officiel, on apprend ainsi que son représentant Joeren Hoogewerf a en effet déposé un recours devant le Comité National Olympique Italien (CONI), dont dépend la fédération italienne de football (FIGC) pour non-versement de la prime liée au prêt sans option d'achat de son poulain cet hiver.

De quoi ternir les relations entre les différentes parties ? Possible, même si dans l’absolu l’OM n’en a cure puisqu’il pourrait vendre son joueur de 31 ans à un club plus huppé cet été. En parallèle, Calcio Mercato assure que Liverpool vient de se rajouter à la liste des prétendants de Boubacar Kamara (21 ans). Une grosse vente au mercato et tout le monde aura presque oublié le couac Strootman...