OM - Mercato : un premier entraîneur refuse la succession de Marcelino

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il paraît que personne à l'OM ne planche sur la succession de Marcelino, qui a démissionné ce mercredi. Et pour cause, toute l'équipe dirigeante a décidé de se mettre en retrait, jusqu'à ce que Frank McCourt l'autorise à démissionner à son tour. L'OM est plongé en plein chaos et ne semble pas prêt de se trouver un nouvel entraîneur. Ce qui fait que l'intérim de Jacques Abardonado pourrait durer un moment. Une chose est sûre : le prochain coach marseillais ne sera pas Habib Beye !

"Je suis un entraîneur très heureux là où je suis en ce moment"

Actuellement en poste au Red Star, l'ancien capitaine marseillais a expliqué ce soir sur Canal+ : « Je suis un entraîneur très heureux là où je suis en ce moment. Je vis de très bons moments. Je ne me suis pas positionné, mais mon nom peut être amené à sortir sur différents projets. Le plus important pour moi, c’est d’être focus sur mon projet. Mais j’espère, comme je suis un amoureux de l’OM, que ce club va se restructurer très vite et que quelqu’un va arriver pour mettre de la cohérence sportive. Parce que ce club a besoin de vibrer, vivre des émotions. Et pas celles des derniers jours ».

