OM – Mercato : un premier feu passe au vert pour Pablo Longoria

Depuis le mois de mars et son passage devant le TAS dans le litige qui l'oppose à Watford sur le dossier Pape Gueye, l'OM vivait avec une épée de Damoclès au dessus de la tête. Une « menace » sérieuse d'une interdiction de recrutement d'un ou plusieurs Mercatos qui avait poussé Pablo Longoria à anticiper ses gros investissements cet hiver.

L'OM ne sera pas interdit de recrutement avant janvier 2024

Alors que la décision du TAS était attendue pour la mi-mai, l'OM est toujours sans nouvelle de l'instance... Et, alors que le Mercato français a officiellement ouvert ses portes ce samedi matin et jusqu'au 1er septembre prochain, le club phocéen ne peut plus être rattrapé par la patrouille.

En effet, tout Mercato commencé devant aller à son terme, si l'OM se retrouve dans les prochains jours interdit de recrutement par la FIFA, la sanction ne sera applicable qu'à compter du mois de janvier 2024. Alors qu'un grand chambardement se prépare cet été dans l'effectif, Pablo Longoria peut vraiment remercier la lenteur du système.

Pour résumer Pablo Longoria devrait bel et bien avoir les coudées franches pour mener le Mercato de l'OM cet été. S'il attend forcément le go de la DNCG et les validations de son nouveau coach, le club phocéen ne sera pas bridé par la FIFA.

Alexandre Corboz

Rédacteur