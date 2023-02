OM – Mercato : un prêté pourrait bien quitter Marseille pour un chèque de 10 M€ !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

En quête de plus de temps de jeu, Pape Gueye a été prêté par l’OM au FC Séville lors du dernier mercato hivernal. L’international sénégalais fait déjà du bien au club andalou qui est en difficulté en Liga. Recruté à la demande de Jorge Sampaoli qui connait plus que bien le joueur qu’il a eu sous ses ordres à Marseille, le technicien argentin est déjà satisfait du rendement du milieu de terrain.

« Il était construit comme un milieu de terrain récupérateur quand je suis arrivé à Marseille, mais quand je l'ai vu s'entraîner, j’ai estimé que c’était un milieu de terrain qui pouvait aller de l'avant. Il est difficile à contrer. Comme il est avec moi depuis un an et demi, je le connais très bien et je sais quelles sont les positions où il peut m'aider. Il s'est très bien débrouillé. », a récemment commenté l’ancien coach de l’OM aujourd’hui à Séville.

Un accord verbal pour une vente ?

Prêté sans option d’achat au club andalou, il se pourrait bien que le FC Séville tente de recruter le franco-sénégalais à la fin de la saison. Pape Gueye qui a réalisé deux bons premiers matchs avec les Sévillans aura peut-être l’opportunité de continuer avec le club espagnol. Un accord verbal existerait entre l’OM et le FC Séville pour une vente autour des 10 millions d’euros selon les informations de Relevo. Affaire à suivre !