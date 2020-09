OM - Mercato : un remplaçant potentiel à Thauvin échappe à Longoria

Vu comme il est parti, l'Olympique de Marseille serait fou de se séparer de Florian Thauvin. Après une saison 2019/20 quasi blanche en raison d'une grosse entorse ayant nécessité une opération, le champion du monde a démarré l'actuelle pied au plancher, marquant à Brest (3-2) et à Paris (1-0) tout en délivrant également une passe décisive en Bretagne.

Le souci, c'est que Thauvin sera en fin de contrat en juin et que c'est le dernier mercato pour bien le vendre, surtout qu'il représente l'une des meilleures valeurs marchandes de l'effectif. Ce qui a conduit les dirigeants marseillais à lui chercher un remplaçant dans le cas où ses touches avec l'Atalanta Bergame ou Valence se seraient concrétisées.

Selon Sky Italia, Keita Baldé était l'un des joueurs suivis par la cellule de recrutement de l'OM. A 25 ans, le Sénégalais formé au FC Barcelone et révélé à la Lazio Rome s'apprête à quitter l'AS Monaco. S'il aurait effectivement constitué un très bon renfort, Baldé avait toutefois l'inconvénient d'avoir un salaire cadrant mal avec les finances phocéennes, surtout qu'il n'avait pas l'intention de le blesser. Le journaliste transalpin Gianluca Di Marzio annonce qu'il devrait s'engager prochainement avec la Sampdoria de Gênes. Comme dans le même temps, Longoria a assuré que l'OM n'était pas contraint de vendre, Florian Thauvin pourrait rester. Sans regret, donc…

Keita Balde set to join Sampdoria on loan with an option to buy for 12 million euros from Monaco.



