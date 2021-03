OM – Mercato : un remplaçant pour Thauvin, une clause qui change tout pour Milik ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En fin de contrat à l'OM, Florian Thauvin (27 ans) n'a qu'assez peu de chances de signer un nouveau contrat en cité phocéenne. En effet, comme l'a révélé l'agent Bruno Satin, le Champion du Monde réclamerait entre 4 et 4,5 M€ net par an pour signer dans un club. Une somme que l'OM ne mettra pas aux vues de sa situation économique actuelle.

Si l'Angleterre n'est pas folle du profil de Thauvin étant donné son passage délicat à Newcastle, d'autres clubs comme le Milan AC, le FC Séville ou encore Valence sont sur les rangs pour accueillir l'ancien Grenoblois et Bastiais.

L'OM aurait des vues sur Bernardeschi

Du côté de l'OM, le deuil est déjà fait et l'ambitieux Pablo Longoria planche déjà sur sa succession. Ces dernières heures, une piste étonnante a fuité en Italie. En effet, selon le quotidien Tuttosport, Marseille ferait partie des clubs intéressés par les services de l'ailier Federico Bernardeschi, lequel dispose également d'une polyvalence pour jouer... latéral gauche.

Une clause pour Milik ?

International A italien (27 capes), recruté à la Fiorentina pour 40 M€ à l'été 2017, Federico Bernardeschi n'a jamais vraiment convaincu dans le Piémont même s'il joue régulièrement (35 apparitions toutes compétitions confondues pour 1341 minutes et 3 passes décisives). Il est encore sous contrat avec la Vieille dame jusqu'en juin 2022 mais ne sera pas retenu en cas d'offres. Par ailleurs, La Gazetta hello Sport fait savoir qu'une clause serait contenue dans le contrat d'Arkadiuz Milik et stipule qu'il pourra partir en cas de non qualification à la prochaine Ligue des champions ! Dans l’entourage du joueur polonais, on s’attend à ce que le président de l'OM tienne parole.