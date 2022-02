OM - Mercato : un renfort surprise de Chelsea débarque en catimini !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L’OM n’en a pas encore tout à fait fini de son recrutement hivernal. Si le mercato a fermé officiellement ses portes lundi soir à minuit, le club phocéen vient de faire signer le jeune Emran Soglo ce matin !

Arrivé à l'âge de 10 ans à Chelsea, le jeune tricolore s'était fait une place au sein de l'académie des Blues grâce à une technique raffinée et un pied gauche chirurgical.

À 16 ans et malgré le statut d'international U15 anglais, Soglo a décidé de revenir en France pour renforcer l’équipe junior de l’OM. Foot Mercato ne donne pas de noms mais précise que de nombreux courtisans européens étaient lancés aux trousses du jeune milieu de terrain axial.

Congratulations to England Youth International Emran Soglo on signing📝 for French🇫🇷 giants @OM_English @CAABase pic.twitter.com/nCjnJaaIFO