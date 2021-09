OM - Mercato : un renfort va bientôt signer à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Mibayil Ngor Faye bientôt marseillais ? Après Bamba Dieng un autre prometteur sénégalais pourrait bientôt rejoindre la cité phocéenne en provenance de l’Institut Diambars avec qui l’OM est en partenariat. Selon les informations de l’Agence de Presse Sénégalaise relayées par le reporter Mamadou Salif Diallo, Mibayil Ngor Faye, jeune défenseur polyvalent de 17 ans pouvant évoluer dans l’axe et en tant que latéral gauche va signer à l’OM une fois majeur.

C’est en tout cas ce que leur aurait confié le conseiller du joueur, Bocar Seck. « Oui, je peux vous confirmer qu’il sera à l’OM quand il atteindra la majorité (18 ans), il est encore à Diambars en raison de son jeune âge », a expliqué le conseiller des jeunes pensionnaires de Diambars. Le jeune Mibayil Ngor Faye ferait déjà partie intégrante de l’effectif de Diambars rapporte l’APS (Agence de Presse Sénégalaise) et a participé à la CAN et au Mondial U17 avec le Sénégal. Né le 14 juillet 2004, il rejoindra donc l’OM l’été prochain.