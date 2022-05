OM - Mercato : un rêve de Longoria a une autre destination en tête

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Fin avril, Pablo Longoria a accordé une interview au quotidien turinois Tuttosport dans laquelle il disait combien il admirait la Juventus Turin, où il a travaillé comme recruteur, mais également Giorgio Chiellini, qu'il a bien connu : "Giorgio est un ami et un vrai leader. Il y a de moins en moins de leaders dans le football : qui ne voudrait pas de Chiellini ?. Mais à la Juve, j'achèterais surtout les valeurs du club, qui n'ont pas de prix".

Le défenseur central de 37 ans est poussé vers la sortie cet été par la Vieille Dame car il joue beaucoup moins à cause des blessures mais également parce que le duo Bonucci-De Ligt a les faveurs de Massimiliano Allegri. Mais ce n'est pas pour autant qu'il devrait rebondir en France. Selon le site Goal, Giorgio Chiellini envisagerait de tenter sa chance en MLS la saison prochaine, lui qui est encore sous contrat pour un an avec la Juve. Tant pis pour Longoria et l'OM !

Giorgio Chiellini plans on leaving Juventus at the end of the season, favouring a move to MLS 🇺🇸 pic.twitter.com/okXc9yL5Bo — GOAL (@goal) May 5, 2022

