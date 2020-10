OM - Mercato : un serial buteur de L1 prend déjà rendez-vous avec Villas-Boas en janvier

Le constat a forcément sauté aux yeux ce week-end : quand l’OM ne sait plus trop quoi faire de Dario Benedetto, Boulaye Dia s’éclate au Stade de Reims. A Montpellier, l’attaquant champenois a signé un triplé (4-0) et a relancé l’intérêt que lui portait André Villas-Boas cet été.

« Les supporters de l’OM ont peut-être eu des regrets, hier après-midi, en voyant Boulaye Dia, explique L’Équipe ce lundi. D’autant plus que l’attaquant sénégalais de 23 ans est en tête du classement des buteurs avec six réalisations, comme Niane (Metz) et Mbappé (PSG). »

Dia l'esprit plus libre en janvier 2021 ?

Le quotidien sportif ne fait pas si bien dire : Dia reste un joueur apprécié par le coach de l’OM, qui pourrait revenir à la charge dès janvier 2021. « Je ne suis pas frustré parce que j’avais évoqué la possibilité de rester à Reims, tout comme mon entourage et la direction. Je suis bien ici, je suis prêt à faire une bonne saison, a expliqué Dia. Un départ en janvier ? J’ai envie de rester à Reims mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. En hiver, il y aura peut-être une possibilité et si c’est le cas, on se posera avec la direction. » À ce rythme, L’Équipe laisse entendre que sa valeur aura explosé par rapport à cet été.