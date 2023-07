OM - Mercato : un serial buteur de Ligue 1 pour oublier Iliman Ndiaye ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Annoncé proche de l’OM il y a une semaine encore, Iliman Ndiaye n’a encore rien signé avec le club phocéen. Et pour cause : Sheffield United ne veut pas laisser filer son milieu offensif, qui a encore marqué hier en amical. Devant cette situation complexe, Pablo Longoria aurait pris les devants pour lui dégoter un plan B en Ligue 1 : Habib Diallo (28 ans).

Diallo... cible de l'OM et de Sheffield ?

Si l’information est à prendre avec des pincettes, The Sun fait savoir que Sheffield demande désormais 35 M€ à l'OM pour Ndiaye et oblige celui-ci à se rabattre sur l’attaquant du RC Strasbourg, 28 ans. Cible de ce même club anglais, le buteur sénégalais sort d’une saison à 20 buts en Ligue 1 et sa valeur est de 16 M€ sur le marché des transferts.

