OM - Mercato : un signal très positif escorte la piste Muriel !

Pablo Longoria serait en négociations avec l'Atalanta Bergame pour le transfert de Luis Muriel. L'attaquant colombien de 31 ans est encore lié à la Dea jusqu'en 2023. Les dirigeants italiens espèrent récupérer 15 M€, ceux de l'OM ne pensent pas que, vu l'âge du joueur, il faille aller au-delà de 12 M€. En attendant qu'un terrain d'entente soit trouvé, le site footballclubdemarseille.fr s'est demandé si Muriel était Sampaoli-compatible ou si on s'acheminait vers des relations tendues comme avec Arkadiuz Milik. Pierre Gerbeaud, spécialiste du foot colombien, ne se fait aucun souci.

"Il est tout à fait capable de s’intégrer et de s’imposer à l’OM. Mais c’est un joueur de collectif, ça ne sera pas le facteur X qui fait une saison à 25 buts. C’est vraiment un bon joueur qui se fond très facilement dans un collectif, qui ne fait pas de vague, donc ce serait une bonne pioche par rapport à son profil. Après, ça voudrait dire que Milik part, ou alors que tu te retrouverais avec Milik, Bakambu Dieng et en plus Muriel, ça ferait beaucoup. Pour info, il est actuellement en Colombie, puisqu’il s’entraîne, se maintient avec le club de Junior. Sinon évidemment il n’ira pas à la coupe du monde puisque la Colombie ne s’est pas qualifiée, c’est aussi une donnée à prendre en compte, physiquement ça compte et c’est quelque chose qui peut peser, il serait d’attaque et il y aurait moins de risque qu’il ait un coup de mou sur avril/ mai."

Pour résumer Annoncé dans le viseur de l'OM, l'attaquant colombien Luis Muriel pourrait débarquer très prochainement en provenance de l'Atalanta Bergame. Mais son jeu se marie-t-il avec les idées de Jorge Sampaoli. Un spécialiste du foot colombien a répondu à cette question pour le site footballclubdemarseille.fr.

Raphaël Nouet

Rédacteur