OM - Mercato : un taulier de retour grâce à une victime historique du PSG ?

Si l’OM souhaite se renforcer au milieu de terrain, une opportunité serait à étudier en Angleterre. Plus précisément du côté d’Aston Villa, où Morgan Sanson (28 ans) a bien du mal à s’imposer depuis son arrivée en provenance de Marseille en janvier 2021.

L’arrivée d’Unai Emery sur le banc des Villans cet automne n’a rien arrangé à ses affaires puisque Sanson a disputé une seule et unique minute toutes compétitions confondues cette saison ! Selon L’Équipe, le milieu de terrain chercherait ainsi à se relancer au mercato et pourrait être intéressé par ses anciens clubs, Montpellier et l'OM. Néanmoins, un retour à Marseille s'annonce délicat.

Le club phocéen voudrait recruter un profil plus offensif au sein de son milieu de terrain. Sous contrat à Aston Villa jusqu'en 2025, Sanson est aujourd’hui estimé à 6 millions d'euros par la plateforme Transfermakt.