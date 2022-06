OM - Mercato : un tueur vient de débarquer à Marseille !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Le solide Samuel Gigot (28 ans) défendra les couleurs de l'OM cette saison et sera même la première recrue de l’exercice 2022-2023. Au cœur de l’hiver, alors que le club phocéen ferraillait en Coupe de France, l’annonce avait été faite à la surprise générale.

Quelques mois plus tard, l’arrivée du robuste défenseur central du Spartak Moscou sonne pourtant comme une évidence. Gaël Givet, qui l’a connu à Arles-Avignon et dont il est resté proche, se réjouit de sa venue à la Commanderie pour son état d’esprit et sa mentalité très locale.

« Sa fougue, son énergie et sa simplicité m'ont marqué. Sur le terrain, c'était un tueur, aussi bien physiquement que techniquement, a-t-il analysé dans La Provence. Il m'a impressionné. C’est un golgoth qui n'a peur de rien. Je ne suis vraiment pas surpris de le voir arriver à ce niveau. Je pense même qu'il peut aller encore au-dessus. Les supporters marseillais vont apprendre à le découvrir. Il a l'état d'esprit parfait pour la ville, le club et les supporters. C'est un guerrier, il donne tout. Il a toujours été apprécié partout où il est passé, que ce soit par ses entraîneurs, par ses coéquipiers et par les supporters. Quand tu fais l'unanimité, ça veut dire beaucoup. »

⚪Ⓜ️ Givet : "Gigot a toujours été apprécié partout où il est passé" #TeamOM 👇 https://t.co/Oxhly2WCwd — FootMarseille.com (@FootMarseille) June 27, 2022

Pour résumer Alors que l’OM connaît quelques difficultés pour recruter au début de ce mercato estival, Pablo Longoria a eu le nez creux en débauchant Samuel Gigot (28 ans) du Spartak Moscou l’hiver dernier. Le défenseur central est solide.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life