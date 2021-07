OM - Mercato : un club craque sur Radonjic, le Serbe sort de ses gonds !

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Annoncé comme un joueur en devenir lors de son arrivée à l’Olympique de Marseille, le Serbe Nemanja Radonjić n’a pas su s’imposer sous le maillot blanc et bleu. Prêté au Hertha Berlin la saison dernière, l’ailier pourrait filer du côté de la Bulgarie.

Longtemps annoncé du côté de Benfica, les 10 millions demandés par l’OM aurait refroidi le club portugais. Selon les informations du média Telegraf, Ludogorets est tout proche de faire signer Radonjic et prépare déjà sa visite médicale. Les médias bulgares affirment que le champion de Bulgarie va officialiser le transfert dans les prochains jours.

Sauf que l'ailier de l'OM a démonté cette rumeur. "Ludogorets, peut-être la plus grosse bêtise que j'aie jamais vue. C'est un vrai mensonge", a-t-il tonné dans la presse serbe. La semaine dernière, Lucas Perrin n'avait pas démenti l'intérêt du club bulgare à son endroit...

💣 TRANSFER BOMB: Bulgarian champions Ludogorets are close to signing Serbian winger Nemanja Radonjić from Marseille, claims daily newspaper Match Telegraph. According to the information, Ludogorets and Marseille have already reached an agreement… 🤝 pic.twitter.com/y6ZapY8YR1