OM - Mercato : Ünder tenté par le PSG ? Longoria tient une bonne nouvelle !

La rumeur a mis la communauté marseillaise en émoi hier soir au moment où le PSG croisait le fer avec le Real Madrid : Cengiz Ündez serait sur les tablettes du grand rival parisien au mercato ! C’est le site turc Fanatik qui a lâché une information qui semble bien curieuse alors que le joueur de 24 ans a déjà déclaré sa flamme à l’OM.

« L’OM est dorénavant ma famille, avait-il déclaré après le nul contre le LOSC. Je me sens très bien ici et j’espère que ça va durer le plus longtemps possible et j’y crois. On a une très bonne ambiance familiale. » Prêté avec option d’achat fixée à 8,5M€ par l’AS Rome, l’ailier turc donne satisfaction à Jorge Sampaoli et pourrait rester à l’OM au-delà de la saison en cours.

Selon Le Phocéen, Ünder sera même définitivement olympien une fois le maintien acquis, et ce, malgré le dossier Gueye. « Les éventuelles sanctions de la FIFA ne peuvent pas remettre en question ce deal, assure le site pro marseillais. L'OM aura donc la main sur le dossier mais il ne faut peut-être pas crier victoire trop vite puisque le PSG peut toujours proposer trois ou quatre fois plus à l'OM. » Une certitude : Marseille sera en position de force sur ce dossier.