OM - Mercato : une ancienne piste réactivée pour pallier le départ de Benedetto ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Pablo Longoria prêt à réactiver la piste Cristian Pavon ? Selon les informations d’RMC Sport, le joueur que connait bien Jorge Sampaoli pour l’avoir coaché en sélection argentine en 2018, serait toujours dans le viseur de l’OM.

Une information que confirme Le Phocéen, qui rapporte que « Cristian Pavon ferait bien partie d'une short-list d'une dizaine de noms de potentielles recrues aux postes offensifs ». Et pour cause, Pablo Longoria souhaiterait du renfort offensif avant le possible départ de Dario Benedetto alors qu’Arkadiusz Milik est blessé. Sur cette liste y figurerait également les noms de Jérémie Boga (Sassuolo), Thiago Alamada (Velez Sarsfield), Zinédine Ferhat (Nîmes), Lucas Orellano (Velez) ou encore Amine Adli (Toulouse).

Cristian Pavon dispose également d’une autre corde à son arc. Propriétaire d’un passeport italien il ne serait pas comptabilisé dans les nombreux joueurs extra-communautaires de l’OM. Affaire à suivre.

🇦🇷 Dario Benedetto pourrait vivre, contre Bordeaux, son dernier match au Vélodrome et en Ligue 1. L’attaquant argentin intéresse le Betis Séville, qui lui offrirait plus de temps de jeu.https://t.co/Su7iNudQxo — RMC Sport (@RMCsport) August 14, 2021