OM - Mercato : une arrivée débloquée par Benedetto ?

Nous l'avons révélé il y a quelques semaines : les contacts entre Dario Benedetto et Elche ne sont absolument pas le fruit du hasard. L'attaquant argentin est propriétaire du club espagnol via une société dont il est actionnaire avec son ami Christian Bragarnik. Le patron Benedetto va donc recruter le joueur Benedetto. Mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait la recette, doivent se dire les dirigeants de l'OM, qui espèrent récupérer 6 M€ pour l'ancien buteur de Boca Juniors… acheté deux fois plus il y a deux ans.

Surtout que cet argent devrait immédiatement réinvesti pour trouver un successeur à Benedetto. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, Giovanni Simeone (fils de Diego) et Cagliari sont dans l'attente d'un geste de l'OM ! "Du côté des Sardes, on estime que Marseille attend de boucler la vente de Benedetto à Elche pour faire un effort un supplémentaire concernant Simeone, a-t-il écrit sur Twitter. Les Italiens sont dans l’attente, mais travaillent tout de même sur la succession de leur buteur argentin."

