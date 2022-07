OM – Mercato : une arrivée en passe d'être actée !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Pablo Longoria semble avoir vraiment accéléré sur le dossier de la succession de Steve Mandanda, parti à Rennes. C'est sur son compatriote Ruben Blanco (26 ans), le gardien du Celta Vigo, que l'Espagnol a jeté son dévolu, et son arrivée semble en bonne voie. Le média Relevo annonce en effet que Ruben Blanco va être prêté à l’OM. L'international Espoirs avait renouvelé son contrat il y a quelques jours jusqu'en 2027 avec la promesse d'être prêté cet été, puisqu'il n'est plus titulaire chez les Galiciens. Il s'agirait d'un prêt d'un an avec option d'achat. Rubén Blanco se marcha cedido al Olympique de Marsella.



El portero renovó su contrato con el Celta hasta 2027 con la promesa de dejarle salir este verano.@Sergiogom 🤝 @Oscarmg24 pic.twitter.com/BjmppzgB9y — Relevo (@relevo) July 18, 2022

Pour résumer Le média Relevo annonce que Ruben Blanco va être prêté à l’OM. L'international Espoirs avait renouvelé son contrat il y a quelques jours jusqu'en 2027 avec la promesse d'être prêté cet été, puisqu'il n'est plus titulaire chez les Galiciens. Il s'agirait d'un prêt d'un an avec option d'achat.

Laurent HESS

Rédacteur

Podcast Men's Up Life