OM - Mercato : une bonne nouvelle dans le dossier Zakaria

En effet, dès avril, l'intérêt de Pablo Longoria pour Zakaria a filtré dans la presse. Et dernièrement, on a appris via les médias italiens que la Juventus Turin, qui est en proie à de grosses difficultés économiques, préfèrerait procéder à un échange de joueurs pour récupérer définitivement Arkadiusz Milik plutôt que de payer les 7 M€ de son option d'achat. Et le milieu suisse serait évidemment le principal joueur susceptible d'être envoyé à Marseille.

Mauricio Pochettino has decided also on Denis Zakaria: Swiss midfielder’s set to leave Chelsea in June, he’s not part of the plans. 🚨🔵 #CFC



Chelsea will not trigger the buy option clause, Zakaria will return at Juventus and then will assess his options. pic.twitter.com/uJTsi40089