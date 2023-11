OM - Mercato : une des deux recrues visées par Gattuso à Arsenal ?

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Pablo Longoria n’en a pas fait mystère : il veut recruter deux joueurs au mercato hivernal. Selon le président de l’OM, il s’agira ainsi de renforcer le couloir gauche de la défense et d’offrir un ailier plus en adéquation avec ce que demande Gennaro Gattuso. Selon La Tribune Olympienne, le second pourrait se nommer Fabio Vieira (23 ans).

Vieira prêté à l'OM ?

En manque de temps de jeu à Arsenal, le milieu offensif affiche un bilan honorable cette saison (1 but et 2 passes décisives en 8 matches) et pourrait être prêté cet hiver. Arrivé en provenance du FC Porto en juillet 2022, l'Espagnol est sous contrat jusqu’en 2027 et est estimé à 25 M€ par Transfermarkt.

