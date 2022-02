OM - Mercato : une jeune pépite va bien débarquer de Chelsea

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

L'OM a enregistré trois arrivées cet hiver avec Samuel Gigot (qui arrivera cet été), Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Dans l'autre sens, Dario Benedetto et Jordan Amavi ont quitté le club. Et ce lundi, lors des dernières heures du marché, d'autres mouvements étaient annoncés. Comme évoqué plus tôt dans la journée, le jeune turc Bartug Elmaz (Galatasaray, 18 ans) sera lui aussi olympien.

Egalement ciblé par le LOSC, le natif de Tekirdag a signé ce jour avant de repartir de Marignane pour rejoindre son pays. D'après Fabrice Lamperti (La Provence), d'autres jeunes dans la même situation contractuelle devraient suivre. Football Scotland évoquait le nom du milieu offensif passé par Chelsea Emran Soglo (16 ans) et RMC confirme cette piste. Elle serait même bouclée. « Marseille a enregistré l’arrivée d’Emran Soglo en provenance de Chelsea. Le milieu de terrain de 16 ans, originaire du Val-de-Marne, débutera avec le centre de formation du club phocéen », annonce en effet le média.

✍️ Marseille a enregistré l’arrivée d’Emran Soglo en provenance de Chelsea. Le milieu de terrain de 16 ans débutera avec le centre de formation du club phocéen. — RMC Sport (@RMCsport) January 31, 2022