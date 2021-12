OM - Mercato : une manne financière inespérée pour recruter en janvier ?

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Jorge Sampaoli s’impatiente : l’entraîneur de l’OM souhaite recruter des joueurs d’expérience au mercato hivernal. Sauf que le club phocéen compte ses sous à l’heure d’aborder le mois de janvier prochain. Interrogé la semaine dernière dans L’Équipe, Pablo Longoria l’a rappelé en laissant espérer néanmoins des arrivées sous forme de prêts. Et peut-être mieux grâce à la résurrection d’un certain Duje Caleta-Car (25 ans).

Le Croate a fini par rassurer Sampaoli sur son potentiel au fil des semaines mais aussi ses coéquipiers, qui apprécient sa sérénité et sa fiabilité sur le terrain. Pour les dirigeants de l’OM, voir le défenseur central retrouver du temps de jeu depuis le mois d’octobre est aussi une bonne nouvelle, puisqu’il reste l’une des valeurs marchandes intéressantes de l’effectif. Selon le quotidien sportif, Caleta-Car, recruté à l’été 2018 contre 19 M € au RB Salzbourg, est même toujours dans les radars des recruteurs.

« À la fin du dernier mercato hivernal, l’OM avait décliné une offre de Liverpool d’un peu plus de 20 M€ pour son stoppeur, parce qu’il n’avait plus le temps de le remplacer. Si une telle occasion se présentait à nouveau, dans un mois et demi, il n’est pas sûr que la fin de l’histoire soit la même », concluent nos confrères. Avec une telle manne financière, sûr que Sampaoli pourrait retrouver le sourire au mercato.

