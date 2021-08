OM – Mercato : une menace apparaît pour Lirola, deux autres pistes de Longoria se compliquent

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Ecarté à la Fiorentina pour son attitude à l'entraînement, Pol Lirola est bel et bien déterminé à rejoindre l'OM. Comme le rapporte Sky Italia, le club phocéen est récemment revenu à la charge pour le latéral droit espagnol dans l'espoir de boucler rapidement le deal. Il faut dire que, comme l'annonce le journaliste Ginaluca Di Marzio, le danger est de plus en plus réel alors que l'Atalanta Bergame a récemment manifesté son intérêt.

D'après l'excellent Fabrizio Romano, Pablo Longoria tient encore la pole sur le dossier... Contrairement à ce qui se passe dans le dossier Thiago Almada (Velez Sarsfield, 20 ans). Faute d'un accord avec Marseille, l'ailier argentin pourrait finalement prendre la route de la MLS où l'Atlanta United l'attend en janvier.

Autre dossier qui se complique : celui de Zinédine Ferhat (Nîmes Olympique, 28 ans). Annoncé proche de Strasbourg, l'Algérien aurait donné sa priorité... au LOSC. Un accord contractuel a même déjà été trouvé avec le milieu offensif d'après Le Midi Libre qui assure toutefois que les discussions entre Dogues et Crocos n'ont pas encore démarré...

Olympique Marseille are still negotiating on details of Pol Lirola deal with Fiorentina. He’s the priority - talks progressing to complete the agreement. Lirola wants to join OM ?￰゚ヌᆱ? #OM



Thiago Almada, not even close to OM - Atlanta United already working to sign him in January.