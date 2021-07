OM - Mercato : une menace demeure sur l’avenir de Milik

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Auteur de 10 bus en seulement 6 mois, Arkadiusz Milik a mis tout le monde d’accord à l'OM. L’attaquant prêté par Naples avec option d’achat pourrait finalement faire son retour en Italie. En effet, et d’après les informations du journal italien TuttoSport, la Juventus qui s’intéressait déjà à son profil l’hiver dernier pourrait revenir à la charge cet été.

Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala dans le coup ?

La situation de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, à qui il reste un an de contrat à Turin, ne serait pas étrangere à cet intérêt. La vieille dame se prépare à renforcer son attaque, et l’attaquant polonais qui s’était déjà rapproché de la Juve au dernier mercato pourrait ne pas rester insensible à un potentiel transfert chez un autre géant d’Europe.