OM - Mercato : une négociation dans l'impasse pour Longoria ?

Après son recrutement estival malgré les recommandations de la DNCG, Pablo Longoria sait qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour les prolongations. Notamment celle de Bamba Dieng, qui a réalisé un très bon début de saison (doublé à Monaco, but contre Rennes) et mérite logiquement que son salaire de 4.400€ soit revu à la hausse… Mais entre vouloir et pouvoir, il y a un fossé.

Selon La Provence, la première réunion entre le président de l'OM et l'agent de l'attaquant sénégalais n'a abouti à aucun accord. Longoria avait prévu d'offrir un salaire évolutif à son joueur de 21 ans. Le quotidien régional ne précise pas si une nouvelle réunion aura lieu prochainement ou si les discussions sont bloquées.

