OM - Mercato : une piste hivernale est déjà tombée à l'eau

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Comme nous vous l'avons relayé ce lundi, et c'est une information du journaliste italien, Gianluigi Longari, l'Olympique de Marseille, en quête d'un renfort sur l'aile gauche de sa défense en vue du mercato hivernal, lorgnerait le latéral gauche de Boavista, Bruno Onyemaechi.

Onyemaechi, une fausse piste pour l'OM ?

Mais comme c'est souvent le cas lors de rumeurs de transferts, surtout avec l'OM, il s'agirait d'une fake news. C'est ce qu'a annoncé le compte Twitter @LaMinuteOM_, qui croit savoir que les dirigeants marseillais ne seraient en réalité pas intéressés par l'international nigérian, qui était sur les tablettes du RC Lens l'été dernier. "Le club n’est pas dessus mais ça reste un bon joueur... De plus, il me semble qu’il fera la CAN", a fait savoir le suiveur de l'OM.

Le club n’est pas dessus mais ça reste un bon joueur.. de plus il me semble qu’il fera la CAN — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 10, 2023

Podcast Men's Up Life