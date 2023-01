OM - Mercato : une nouvelle recrue à 18 M€ bouclée aujourd’hui !

Une recrue arrive à l’OM. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que Pablo Longoria et sa garde rapprochée ont décidé d’accélérer les discussions pour Ivan Ilic. Le président espagnol voudrait trouver un accord avec ses homologues de l’Hellas Vérone, où le joueur est sous contrat jusqu’en 2026, pour tenter de devancer la forte concurrence de nombreux clubs italiens, de Naples en passant par la Lazio Rome ou encore le Torino.

Igor Tudor n’est certainement pas étranger à cette piste, validée à tous les étages du club. Reste à savoir sous quelle forme les dirigeants olympiens pourraient parvenir à un accord : un transfert dès cet hiver suivi d’un prêt à Vérone pour six mois ? Ou une signature anticipée et effective en juillet seulement ? Selon Nicolo Schira, la seconde option serait la bonne.

L’international serbe (21 ans) aurait d’ailleurs préféré l’OM justement parce que le club phocéen lui permettait de rester en prêt à Vérone pour la suite de la saison. Fabrizio Romano nous apprend par ailleurs que Frank McCourt va débourser un chèque de 15 M€ + 2/3 liés à des bonus et qu’Ilic n’arrivera qu’en juin. Il touchera un salaire d‘1,8 M€ par an jusqu’en 2027.

🔜 Done Deal and confirmed! Ivan #Ilic to #OlympiqueMarseille from #Verona for €18M. Contract until 2027 (€1,8M/year). The midfielder will stay at Verona on loan until the end of the season. Expected paperworks tomorrow. #transfers #OM #TeamOM #MercatOM https://t.co/4NHbBOQcy0