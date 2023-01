OM - Mercato : une nouvelle recrue a signé en catimini, c’est une fusée !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’OM continue de se renforcer en préparant l’avenir. Après avoir enrôlé Sofiane Sidi Ali, l'équipe réserve (National 3) a ainsi complété son mercato hivernal avec le joueur de 4ème division avec Chartres, Brice Negouai. Lyonnais de naissance, ce défenseur central sera en concurrence avec Aaron Kamardin, Rogerio Nyakossi, Yakin M'Madi ou encore Rayan Dehilis pour un poste en charnière centrale.

Negouai est un dragster

« Ce solide défenseur central est réputé pour ses qualités athlétiques et son excellente pointe de vitesse. Brice Negouai vient renforcer les rangs de notre centre de formation et notamment de l'équipe de National 3 », glisse un communiqué publié par l’OM et qui est quelque peu passé inaperçu.

