OM - Mercato : une nouvelle recrue bouclée ce samedi ?

C'est un très gros coup qui se prépare pour l'OM. Le deal est à quelques détail de se conclure entre Marseille et le Hellas véron pour échanger Darko Lazovic contre Kevin Strootman. Selon les informations de TuttoMercato, l'officialisation pourrait avoir lieu ce samedi.

D'une pierre deux coups pour l'OM

Non seulement les Marseillais pourraient se renforcer sur le couloir gauche, mais ce deal permettrait enfin au club phocéen de s'ôter une énorme épine du pied en se séparant de Kévin Strootman. Lazovic est un milieu gauche qui peut évoluer sur un couloir avec une défense à trois derrière lui ou comme ailier dans un dispositif plus traditionnel. Le Serbe a été validé par Igor Tudor et s'intégrera parfaitement au système du Croate. De son côté, Strootman n'apporte plus rien sportivement depuis très longtemps à Marseille alors qu'il dispose d'un salaire pharaonique qui met des bâtons dans les roues de Longoria au niveau économique.

Le mercatOM est en train de chauffer sérieusement sur la fin de ce mois de juillet.