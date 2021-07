OM - Mercato : une nouvelle recrue déjà au centre d’une polémique

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

La liste des recrues de l’OM sera bientôt longue comme le bras de Giannis Antetokounmpo. Avec Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et enfin William Saliba, Pablo Longoria n’a pas chômé au mercato et l'été n'est pas encore fini.

Ces recrues estivales font déjà grincer des dents pour diverses raisons, notamment celle de Peres. Au Brésil, bon nombre de supporters de Santos regrettent déjà son départ. Et ils ne sont pas les seuls puisque même les observateurs se sont joints à la polémique.

« Je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, les supporters de Santos sont dépités de le voir partir, a assuré Mohamed Bouhafsi cette semaine. Beaucoup de journalistes et spécialistes brésiliens expliquent que c’était le meilleur défenseur du championnat brésilien. On espère une très belle surprise pour l’Olympique de Marseille. C’est un gaucher, technique et qui, malgré le fait qu’il soit assez fin et affûté, est costaud. Il a aussi une bonne relance selon les spécialistes du football brésilien. »

🎙Julio Casares, president de São Paulo sur Benedetto : « Il y a eu une conversation avec l'OM, mais ce n'est pas aussi avancé que le disent les médias. Il y a un intérêt et de bonnes conversations entre São Paulo et l'Olympique. Les choses avancent. » (@ge_saopaulo) #TeamOM pic.twitter.com/pTQXUpJBr3 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 21, 2021