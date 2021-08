OM - Mercato : une offre aurait été enfin acceptée pour cette cible alléchante en attaque !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Avec l'OM, en ces temps de Mercato, il faut s'attendre à tout. Et notamment la possibilité de voir un joueur de plus débarquer, tant la liste de recrues est déjà longue. Dernier nom en date, un ancien de la L1, l'attaquant algérien, Adam Ounas. Le joueur, formé en partie aux Girondins de Bordeaux, appartient à Naples et serait dans le viseur des dirigeants olympiens.

Problème, et vous le savez, ces derniers n'ont pas des moyens illimités. Eux qui pour tenter de récupérer Andy Delort n'offrent qu'un prêt, cette saison, avec option d'achat. Pourtant, et selon Saber Desfarges sur Twitter, une offre de l’OM estimée à près 13 millions d’euros aurait été faite. Une offre refusée.

Conscient de l'urgence de recruter en attaque, l'OM ne se serait pas démonté et aurait rehaussé sa proposition à hauteur de 15 M€. Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du Napoli l'auraient cette fois-ci acceptée ! Peut-être en saura-t-on davantage lors du point presse de Jorge Sampaoli entre midi et deux...