OM - Mercato : une offre bientôt sur la table pour Boubacar Kamara ?

L'Olympique de Marseille et l'AC Milan pourraient bien faire des affaires ensemble lors du mercato estival. Alors que le président olympien, Pablo Longoria, tente de se faire prêter l'attaquant rossoneri, Rafael Leão, le club milanais ne lâche pas le milieu de terrain de l'OM, Boubacar Kamara (21 ans).

Selon les informations du média italien Corriere dello Sport, l'AC Milan pourrait bientôt proposer 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international Espoirs français. Une somme qui pourrait convenir aux dirigeants marseillais pour leur Minot, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Selon l’AFP, Boubacar Kamara est également suivi par Chelsea, vainqueur de la dernière Ligue des Champions.

📰 Corriere dello Sport: "AC Milan to the French: There is Kamara" the title of the newspaper this morning, Paolo Maldini and Frederic Massara are still looking in the French championship. The Rossoneri like the player of Olympique Marseille. The first demand is 20M€. pic.twitter.com/EVLyyo4HBK