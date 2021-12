OM - Mercato : une offre de 12 millions d'euros arrive pour Kamara !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara ne devrait pas prolonger avec son club formateur et devrait quitter l'OM cet hiver ou l'été prochain.

Parmi les clubs intéressés par le défenseur central ou milieu défensif marseillais, on retrouve Newcastle, qui devrait bientôt passer à l'action pour s'offrir l'international Espoirs français.

En effet, selon les informations du Sun, les Magpies auraient l'intention de formuler une offre de 12 millions d'euros à l'OM pour recruter Boubacar Kamara cet hiver. Une offre qui pourrait satisfaire les dirigeants phocéens, qui ne veulent pas laisser partir leur minot gratuitement.

Newcastle out to snatch Boubacar Kamara from under Chelsea and Man Utd’s noses with £10m January transfer swoop https://t.co/Gpcimwv32n