OM - Mercato : une offre en or s’offre à Payet cet été, sa décision est prise !

431. C’est le temps de jeu, en minutes, de Dimitri Payet cette saison, toutes compétitions confondues. À pareille époque la saison dernière, le milieu offensif de l’OM s’élevait à 3 514 minutes. Son déclassement sous Igor Tudor est donc plus que criant. Mais jusqu’où ira-t-il ? « Une seconde saison de ce type serait moralement difficile à vivre. Mais le bonhomme a de l’orgueil, et il n’aimerait pas non plus qu’on lui impose sa sortie de scène », lance son entourage dans L’Équipe. Et pour cause : le joueur de 36 ans aurait la possibilité d’entamer sa reconversion à l’OM dès cet été. Régulièrement sollicité par des écuries lointaines (Mexique, pays du Golfe), l’intéressé n’envisage pas un départ de Marseille.

Un fils de Payet fait des merveilles chez les jeunes

« Payet veut vieillir dans un club où un de ses fils fait des merveilles dans les catégories jeunes, explique le quotidien sportif. Un poste de dirigeant au centre de formation, pour chapeauter notamment la cellule de recrutement, est prévu à sa retraite en juin 2024… ou avant. Payet peut activer cette solution dès cet été, et s’asseoir sur sa dernière année de contrat, aux rémunérations plus faibles : 150 000 euros bruts mensuels et des primes en fonction de ses apparitions. Pour l’heure, Payet se laisse le temps de la réflexion et fera un point avec la direction en fin de saison. Du côté de l’OM, où il lui faudrait libérer une mission occupée par David Friio en 2021-2022 puis Marco Otero cette saison, on se dit ouvert à toute discussion.

Pour résumer Bien dans ses crampons malgré un temps de jeu famélique à l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet n'entend pas quitter le club phocéen pour autant à l'intersaison. Cet été, le milieu offensif de 36 ans pourrait même se reconvertir.

Bastien Aubert

Rédacteur