OM - Mercato : une offre pourrait bientôt tomber pour Caleta-Car !

Très actif dans le sens des arrivées, l'Olympique de Marseille va également devoir vendre lors du mercato estival. Cela pourrait concerner Duje Caleta-Car, qui était tout proche de rejoindre Liverpool lors du dernier mercato hivernal.

Le défenseur central marseillais, qui s'apprête à disputer l'Euro 2021 avec la Croatie, susciterait l'intérêt de West Ham, qualifié pour la prochaine Ligue Europa. Selon les informations de The Athletic, les Hammers devraient très bientôt formuler une offre de 15 millions d'euros à l'OM. Cependant, le président olympien, Pablo Longoria demanderait minimum 20 millions d'euros pour laisser partir Duje Caleta-Car, dont le contrat court jusqu'en juin 2023.

Our targets for the centre-back position are likely to be similar to last year.



Duje Caleta-Car, Joe Worrall, James Tarkowski plus a few others have all been scouted.



(via @ExWHUemployee) pic.twitter.com/s9aNm5Hovh