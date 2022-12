OM - Mercato : une opération blanche pour boucler le litige Gueye avec Watford ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Cet après-midi, RMC a fait un point sur le prêt de Luis Suarez à Alméria. A l'instar de Gerson, l'attaquant colombien a été autorisé à rejoindre l'Andalousie. Sauf que son transfert à lui est officiel et qu'il va pouvoir s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers, même s'il ne pourra jouer qu'à compter du 1er janvier, quand le marché hivernal ouvrira ses portes. Le prêt comporte une option d'achat automatique en cas de maintien. Son montant, selon la radio, est de 8 M€. Soit exactement ce qu'a payé l'OM à Grenade cet été pour recruter le joueur.

Une opération blanche, donc. Qui ne semble donc avoir eu d'autre but que de régler le litige avec Watford à propos de Pape Gueye. Le 1er juillet 2020, le milieu sénégalais s'était engagé avec l'OM alors qu'il avait signé un pré-contrat avec le club anglais six mois plus tôt. Les Hornets ont porté l'affaire devant la FIFA, qui a infligé un an d'interdiction de recrutement aux Phocéens, sanction reportée grâce au jeu des appels. En lâchant 8 M€ pour un Suarez très critiqué à Grenade, Longoria a enlevé une belle épine du pied à la famille Pozzo, propriétaire du club andalou mais aussi de Watford. Une façon de se racheter et peut-être d'inciter Watford à retirer sa plainte. Ce serait vraiment la seule bonne chose que l'on retiendrait du passage de Suarez à Marseille, avec son doublé contre Reims (4-1)...