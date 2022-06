OM - Mercato : une ouverture se précise pour William Saliba

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Si l'OM s'est une nouvelle fois placé en position d'attente dans le dossier William Saliba (21 ans), Pablo Longoria ne désespère pas de pouvoir négocier un nouveau prêt avec Arsenal. Un club avec lequel il a noué une relation de travail merveilleuse depuis son arrivée à la présidence de Marseille.

Le dossier Saliba débloqué par Lisandro ?

Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international tricolore sait qu'il doit d'abord rentrer chez les Gunners et y être testé durant la préparation mais Saliba aspire d'abord et avant tout à jouer, ce qui risque d'être compliqué avec l'axe Gabriel – White.

La cause pourrait même être rapidement entendu pour l'ancien Stéphanois car Sky Sports comme The Athletic abondent dans le même sens et assurent qu'Arsenal a érigé pour priorité absolue le recrutement du défenseur international argentin Lisandro Martinez (Ajax Amsterdam, 24 ans), allant même jusqu'à lancer une première offre au club néerlandais (30 M€). Si les Gunners signent Lisandro, il leur faudra faire une place. L'OM n'attend que ça...

Alexandre Corboz

Rédacteur