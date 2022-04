OM - Mercato : une piste en moins pour Caleta-Car en Premier League

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Duje Caleta-Car semble arriver en fin d’aventure avec l’OM. Arrivé au sein du club phocéen en juillet 2018, le défenseur croate s’est imposé dans l’équipe première dès son arrivée et a formé la charnière centrale aux côtés de Boubacar Kamara. Courtisé en Europe, le défenseur marseillais voit une piste en Premier League se refermer pour l’été prochain.

Football Insider rapporte que le club londonien de West Ham ne serait plus intéressé par Caleta-Car. Le son responsable du recrutement des Hammers estime qu’il n’est pas le joueur qui convient le mieux aux besoins du club. Une approche avait été réalisée par le club en janvier dernier, sans succès.

🚨 EXCLUSIVE! 🚨



- West Ham are not expected to rival Aston Villa for Duje Caleta-Car.❌



- Irons head of recruitment Rob Newman is not convinced by the 25-year-old.⚒️



- Steven Gerrard watched the Marseille centre-back last week.🧐



- https://t.co/eXDworeEEA#WHUFC #AVFC pic.twitter.com/wREWwCbI5z