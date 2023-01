OM - Mercato : une piste offensive passe sous le nez de Longoria

Pisté par l’OM pour remplacer Luis Suarez, le board marseillais avait coché le nom de l’attaquant des Chicago Fire, Jhon Durán. Pour Pablo Longoria, le Colombien était le profil idéal pour évoluer avec Alexis Sanchez dans l’attaque phocéenne. Cependant, le jeune offensif de 19 ans vient de prendre la direction de la Premier League.

Sur les réseaux sociaux, Aston Villa a annoncé avoir un accord avec le club de MLS pour Jhon Durán, « L’accord est soumis à la réussite du joueur à un examen médical, à l’acceptation de conditions personnelles et à l’obtention du visa de travail nécessaire », a expliqué le club anglais dans un communiqué. Les Olympiens vont devoir désormais se concentrer sur d’autres pistes.

Aston Villa can confirm that an agreement has been reached with Chicago Fire for the permanent transfer of 19-year-old striker, Jhon Durán.