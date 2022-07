OM - Mercato : une piste prestigieuse en attaque scelle son avenir loin de Marseille

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Lorsque le marché estival des transferts a ouvert ses portes, un prêt de Julian Alvarez à l'OM a été évoqué. L'attaquant argentin a quitté River Plate pour Manchester City, qui l'a acheté dès le mois de janvier. Pour ses premiers pas en Europe, Marseille se serait bien vu lui offrir du temps de jeu. Mais les champions d'Angleterre se sont rapidement opposés à ce projet. Et l'intéressé aussi, lui qui a déclaré dimanche, lors de sa présentation en compagnie d'Erling Haaland devant 10.000 supporters enthousiastes :

"Manchester City a une riche histoire avec les Argentins, mais je suis venu ici pour créer ma propre histoire, mon propre chemin. Je veux jouer et contribuer. Je veux gagner des trophées, la Premier League et la Ligue des champions. Je peux jouer dans différentes positions. Au centre ou dans les ailes. Je me sens à l'aise de jouer près de la surface car cela m'aide à marquer des buts, mais j'aime aider mes coéquipiers."