OM - Mercato : rebondissement pour De La Fuente, qui n'ira pas à Valladolid

Après une saison 2021-22 très contrastée à l'OM, démarrée sur les chapeaux de roue avant de sombrer dans l'anonymat puis de finir blessé, Konrad De La Fuente était sensé se refaire la cerise du côté de Valladolid. Un accord avait été trouvé entre les deux clubs et devait être officialisé quand l'équipe de La Pucela aurait dégraissé son effectif. Seulement, il ne serait plus d'actualité !

C'est le média espagnol Relevo qui a sorti l'information, assurant que l'accord entre l'OM et Valladolid était rompu mais également que Burnley, Besiktas, l'Olympiakos, Mönchengladbach et le FC Porto suivaient l'ancien Barcelonais. Il était aussi question d'un intérêt du Bayern Munich mais un journaliste de Bild a assuré qu'il n'y avait absolument rien du côté bavarois. Les pistes les plus sérieuses seraient le Besiktas et l'Olympiakos.