OM - Mercato : une piste s’éloigne pour Kamara, une autre brûle

On aurait aimé pouvoir écrire que l’importance de Boubacar Kamara s’est faite ressentir à Lyon dimanche soir mais un ultra de l’OL en a décidé autrement. Ce sera sûrement pour jeudi contre Galatasaray. Ce qui est sûr, c’est que le Minot a pris une place considérable dans son club formateur et que son départ prochain risque de faire très mal. Car, en fin de contrat, le milieu de terrain pourrait s’en aller en juin prochain. Et comme il ne manque pas de courtisans, ça a de bonnes chances de se faire !

Cet été, il a été question de Newcastle. Les Magpies, rachetés par un fonds saoudien, le suivaient encore jusqu’à il y a peu. Mais le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi annonce qu'ils sont désormais focalisés sur Adrien Rabiot (Juventus). Cela laisse le champ libre à la Juventus, justement, qui voit Aurélien Tchouaméni préférer aller à Manchester United ou Chelsea. Les Bianconeri viennent de procéder à une augmentation de capital de 400 M€. Ils auront les moyens de leurs ambitions dans les mois à venir, surtout pour un Kamara (22 ans ce mardi) en fin de contrat en juin. L'OM peut s'inquiéter…

Boubacar Kamara fête ses 22 ans, le moment idéal pour rappeler son histoire si spéciale avec l'OM. #TeamOMpic.twitter.com/iEh2uHHl17 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) November 23, 2021